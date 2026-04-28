Новосибирцам назвали список разрешенных предметов на ЕГЭ

Рособрнадзор уточнил, какие вещи разрешено приносить на ЕГЭ. Правила различаются в зависимости от предмета. Так, на математику можно взять только черную гелевую ручку и простую линейку — без формул и подсказок. На русский язык, литературу, историю и обществознание — только ручку. На биологию, химию, географию и физику к ручке добавляется непрограммируемый калькулятор (без хранилища данных и выхода в интернет) и линейка. На иностранном языке разрешена только ручка: остальное выдадут в аудитории. На информатику нужно взять ручку, а компьютер предоставят на месте.