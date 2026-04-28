Новосибирцам назвали список разрешенных предметов на ЕГЭ

Рособрнадзор уточнил, какие вещи разрешено приносить на ЕГЭ. Правила различаются в зависимости от предмета. Так, на математику можно взять только черную гелевую ручку и простую линейку — без формул и подсказок. На русский язык, литературу, историю и обществознание — только ручку. На биологию, химию, географию и физику к ручке добавляется непрограммируемый калькулятор (без хранилища данных и выхода в интернет) и линейка. На иностранном языке разрешена только ручка: остальное выдадут в аудитории. На информатику нужно взять ручку, а компьютер предоставят на месте.
Дополнительно можно взять бутылку воды без этикетки и небольшой перекус в прозрачной упаковке, например, шоколад или печенье.
Участникам с ограниченными возможностями здоровья разрешены лекарства без коробок и медицинские устройства (слуховой аппарат, глюкометр, пульсоксиметр, инвалидная коляска). Но нужно заранее пройти психолого-медико-педагогическую комиссию и написать заявление об особых условиях.
Под запретом любые средства связи, справочные материалы, программируемые калькуляторы, ноутбуки, электронные записные книжки и черновики. За нарушение правил могут удалить с экзамена и аннулировать результаты. Также важно, чтобы еда и вода не отвлекали других участников, а упаковка не содержала заметок.