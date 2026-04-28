В Красноярске ИИ обнаружил поддельную семгу и форель

В Красноярском крае искусственный интеллект нашел семгу, сделанную не из семги. И форель не из форели. В Россельхознадзоре пояснили, что используют ИИ для ежедневного мониторинга программы «Меркурий», его задача — выявлять нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов производителями продукции.
В апреле ИИ обнаружил нарушения у двух индивидуальных предпринимательниц. Они производят рыбные деликатесы на территории Красноярска. Первая занесла данные на «Семгу филе слабосоленую» 3,5 кг, а по «Меркурию» проходило, что под видом семги она использовала 5 кг более дешевого лосося. У второй в ассорти с форелью этой самой форели и не было.
Обман потребителя в чистом виде. При этом как отследить качество используемого сырья, которое вызывает сомнение: откуда она прибыло, кем рыба выловлена, безопасна ли она вообще и соответствует ли ветеринарно-санитарным нормам.