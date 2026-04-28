В Красноярске 29 апреля изменится схема движения общественного транспорта

В Красноярске 29 апреля изменят схемы движения общественного транспорта из-за репетиции торжественного шествия ко Дню Победы. Ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». На время перекрытия обесточат контактную сеть, поэтому трамвай № 2 временно прекратит работу. Маршрут № 7 будет следовать в объезд через переулок Короткий и улицы Московскую, Мичурина, Щорса и 60 лет Октября до конечной «Трамвайное депо». Трамвай № 4 изменит схему движения и будет курсировать по кольцевому маршруту без заезда на КрасТЭЦ. Изменения затронут и автобусы. Маршруты № 2, 19, 43, 59, 90, 95 и 40С направят в объезд по улицам Семафорной, Вавилова и Корнетова, а автобусы № 3, 8, 10 и 40А поедут через Транспортный проезд, Семафорную, Корнетова, Московскую и Мичурина. Маршруты № 60 и 85 также будут следовать через Транспортный проезд и соседние улицы, а автобус № 73 изменит схему движения в обоих направлениях, используя улицы Мичурина, Корнетова, Вавилова, Семафорную и Транспортный проезд. Для пассажиров на Транспортном проезде оборудуют временную остановку. Информацию об изменениях разместят в салонах транспорта, также о них будут сообщать кондукторы. Уже утром 30 апреля общественный транспорт вернется к привычным маршрутам.