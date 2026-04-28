Потепление идет — в Москве температура начнет расти к выходным

ТАСС сообщает, что в Московском регионе к концу недели ожидается потепление, однако температура останется ниже климатической нормы.
По словам синоптика Марины Макаровой, рост температуры будет постепенным. Аномальное отклонение сократится, но полностью не исчезнет.
Ночные значения сохранятся на уровне около нуля или немного выше. Основное потепление затронет дневные часы.
Во вторник в Москве ожидается плюс 2−4 градуса, по области — от 0 до 5. В среду температура составит плюс 3−5 в столице и до плюс 6 в регионе.
В четверг воздух прогреется до 5−7 градусов в Москве и до 8 по области. В пятницу ожидается плюс 6−11, в субботу — до 12 градусов.
С четверга прогнозируются прояснения. В субботу осадков не ожидается, в остальные дни возможны небольшие дожди.
