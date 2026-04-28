В Мексике задержали одного из лидеров крупнейшего картеля страны

В западном мексиканском штате Наярит спецназ задержал Аудиаса Флореса по прозвищу Эль Хардинеро — одного из ключевых лидеров крупнейшего картеля Мексико «Новое поколение Халиско» (CJNG), сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Харфуч в соцсети Х.
По данным Reuters, — региональный командующий, который контролировал обширные территории картеля CJNG вдоль тихоокеанского побережья Мексики. Он считался потенциальным преемником Немесио Осегеры (известного как Эль Менчо), возглавлявшего картель и убитого в ходе операции мексиканских властей в феврале.
Картель под руководством Эль Менчо превратился в одну из доминирующих организаций по торговле наркотиками в Мексике, занимаясь переправкой синтетических наркотиков в Соединенные Штаты, писала The New York Times. Его смерть ознаменовала серьезный удар по преступной группировке.
Мексиканские силовики в феврале провели операцию по ликвидации главы CJNG в Тапальпе, штат Халиско. В результате в регионе начались массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий, спровоцированные боевиками картеля.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».