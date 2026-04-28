Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике задержали одного из лидеров крупнейшего картеля страны

Мексиканский спецназ задержал Аудиаса Флореса, известного как Эль Хардинеро — одного из ключевых лидеров самого крупного картеля страны «Новое поколение Халиско». В феврале силовики ликвидировали его лидера Эль Менчо.

Источник: РБК

В западном мексиканском штате Наярит спецназ задержал Аудиаса Флореса по прозвищу Эль Хардинеро — одного из ключевых лидеров крупнейшего картеля Мексико «Новое поколение Халиско» (CJNG), сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Харфуч в соцсети Х.

«У него [Флореса] имеется ордер на арест в Мексике, а также он разыскивается властями Соединенных Штатов с целью экстрадиции. За его поимку правительство США предлагало вознаграждение в размере $5 млн», — написал министр.

По данным Reuters, — региональный командующий, который контролировал обширные территории картеля CJNG вдоль тихоокеанского побережья Мексики. Он считался потенциальным преемником Немесио Осегеры (известного как Эль Менчо), возглавлявшего картель и убитого в ходе операции мексиканских властей в феврале.

Картель под руководством Эль Менчо превратился в одну из доминирующих организаций по торговле наркотиками в Мексике, занимаясь переправкой синтетических наркотиков в Соединенные Штаты, писала The New York Times. Его смерть ознаменовала серьезный удар по преступной группировке.

Мексиканские силовики в феврале провели операцию по ликвидации главы CJNG в Тапальпе, штат Халиско. В результате в регионе начались массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий, спровоцированные боевиками картеля.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше