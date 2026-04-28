Красивая цифра: 555 нарушений ПДД за сутки зарегистрировали омские автоинспекторы

Омичи травмировались, попадались пьяными за рулем и совершали на своих автомобилях дорожные аварии.

Источник: Комсомольская правда

Красивой цифрой нарушения омскими водителями правил дорожного движения поделились сотрудники омской автоинспекции. За минувшие сутки в Омской области заведено 555 материалов.

В дежурные сутки сотрудники полиции были вынуждены составить 555 протоколов по поводу нарушения правил дорожного движения омскими водителями. Наиболее злостными нарушителями стали 16 человек — их задержали за управление автотранспортом в состоянии опьянения. На дорогах Омска и Омской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека получили травмы.