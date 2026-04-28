На улице Якоби в Иркутске появилась тематическая иллюминация

Их установили на опоры уличного освещения. Работы провел застройщик, который занимается развитием этого микрорайона, по согласованию с администрацией города.
«Иркутск готовится к празднованию Дня Победы и своего 365-летия. Муниципальные предприятия и подрядные организации оформляют улицы, площади и скверы во всех районах: устанавливают флаги, объемные фотозоны, панель-кронштейны, размещают флажковые гирлянды. К этим процессам присоединяются и представители бизнеса. Световые конструкции, которые появились на улице Якоби, значительно преобразили участок проезжей части и тротуары», — прокомментировал глава Свердловского округа Антон Медко.
По словам сотрудников компании-застройщика ЖК «Якоби-Парк», новые световые элементы стали продолжением благоустройства территории жилого комплекса.
«При строительстве каждой блок-секции стараемся придумывать что-то новое, чтобы новоселам было приятно находиться в своем дворе. Это граффити, скульптуры, необычные скамейки, игровые элементы. Но теперь решили выйти за пределы ЖК. Хочется, чтобы и прилегающие пространства тоже преображались, улицы города становились ярче и привлекательнее», — рассказала генеральный директор компании Светлана Денисова.
Помимо этого, сообщает пресс-служба мэрии, застройщик провел реконструкцию здания теплонасосной станции на улице Мухиной. Сооружение было построено в 1958 году и находилось в аварийном состоянии. Объект демонтировали, возвели новый, переложили инженерные тепловые сети и благоустроили прилегающую территорию. Вблизи смонтировали современную спортивную площадку, расширили игровую зону, выполнили озеленение и оформили клумбы.