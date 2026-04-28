На улице Якоби в Иркутске появилась тематическая иллюминация

«Иркутск готовится к празднованию Дня Победы и своего 365-летия. Муниципальные предприятия и подрядные организации оформляют улицы, площади и скверы во всех районах: устанавливают флаги, объемные фотозоны, панель-кронштейны, размещают флажковые гирлянды. К этим процессам присоединяются и представители бизнеса. Световые конструкции, которые появились на улице Якоби, значительно преобразили участок проезжей части и тротуары», — прокомментировал глава Свердловского округа Антон Медко.