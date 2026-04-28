ИИ нашёл подделку сёмги и форели у предпринимателей Красноярска

Сотрудники красноярского Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта ежедневно мониторят систему «Меркурий», выявляя нарушения при оформлении электронных ветеринарных документов на продукты.
В апреле 2026 года специалисты обнаружили нарушения у двух предпринимателей из Красноярска — ИП Крупановой Е. А. и ИП Филипповой Н. Н., которые занимаются производством рыбной продукции. Обе оформляли ветеринарные сертификаты с недостоверными данными о сырье.
Так, Крупанова Е. А. заявила выпуск «Сёмги филе слабосолёной» весом 3,5 кг, указав в качестве сырья 5 кг «лосося мороженого». Сёмги в производстве не было. А Филиппова Н. Н. для изготовления «Ассорти рыбного слабосолёного (форель/муксун)» массой 2,5 кг, согласно данным системы, форель вообще не использовала.
В обоих случаях «Меркурий» зафиксировал нелогичный тип сырья для заявленной продукции — либо оно не указано вовсе. Установить, что именно пошло в переработку и откуда поступило, невозможно. А значит, безопасность выпущенной продукции в ветеринарно-санитарном отношении не подтверждена.
Обоим предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений.
Ранее мы сообщали, что почти 13 тонн свежей клубники привезли в Красноярский край.