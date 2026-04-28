Mercedes загорелся в автомастерской прямо во время ремонта — ущерб 95 000 рублей

В Барановичах Mercedes загорелся в автомастерской во время ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль Mercedes-Benz загорелся в автомастерской прямо во время ремонта в Барановичах, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Информацию о возгорании автомобиля в милицию передали из Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что что 34-летний горожанин сдал грузовой Mercedes в автомастерскую для выполнения работ по кузовному ремонту. И во время выполнения работ машина загорелась. Общий ущерб составил почти 95 тысяч рублей.

В отношении мастера, которые выполнял ремонтные работы, возбудили уголовное дело за уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности (ст. 219 Уголовного Кодекса Беларуси).

