В Красноярске студенты СФУ встретились с нефтяниками

Представители нефтедобывающего предприятия «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приняли участие в Днях «Роснефти» — традиционном профориентационном мероприятии, прошедшем в Сибирском федеральном университете. На протяжении двух дней для студентов проходили лекции, тематические квизы, ярмарка вакансий, конкурсы молодежных инициатив и тестирование по профкомпетенциям.
Нефтяники подробно рассказали студентам о том, какие карьерные возможности есть в нефтегазодобывающей отрасли для специалистов с различным образованием и о том, как получить практический опыт на производственных объектах предприятия. Отдельную локацию организовали молодые специалисты: здесь участники могли пройти викторину по расшифровке профессиональных аббревиатур, проверить свои знания в области конструкции скважин, технологического процесса подготовки нефти и применения средств индивидуальной защиты.
— Дни «Роснефти» дают возможность студентам познакомиться с нашим предприятием лично, из первых уст узнать о прохождении практики, трудоустройстве и условиях работы, — говорит начальник отдела развития персонала нефтегазовой компании Оксана Левицкая. — Такие неформальные встречи со студентами важны и для нас — мы отмечаем способных и мотивированных молодых ребят, и будем рады, если в ближайшее время кто-то из них пополнит ряды куюмбинских нефтяников.
Отметим, что «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и Институт нефти и газа Сибирского федерального университета сотрудничают на протяжении многих лет. С 2020 года предприятие и вуз реализуют совместный проект «Система развития профессиональных компетенций», направленный на получение студентами дополнительных профессиональных навыков для работы на производственных объектах Куюмбинского и Терско-Камовского лицензионных участков.
В 2025 году в нефтегазовой компании прошли практику 147 студентов, а 25 из них были трудоустроены и получили статус молодых специалистов. «Славнефть-Красноярскнефтегаз» последовательно расширяет партнёрство с ведущими вузами страны, работая со студентами из Красноярского края, которые обучаются в других городах. Предприятие поддерживает ключевую тенденцию — возвращать молодых специалистов в родной регион для построения карьеры.