В Октябрьском районе школьники и родители воссоздали Куликовскую битву

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На стадионе «Ветлужанка» в Октябрьском районе развернулось масштабное историческое действо: школьники вместе с родителями воссоздали Куликовскую битву.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На стадионе «Ветлужанка» в Октябрьском районе развернулось масштабное историческое действо: школьники вместе с родителями воссоздали Куликовскую битву.

Подготовка к реконструкции заняла четыре месяца. За это время юные участники глубоко погрузились в эпоху: изучали предпосылки сражения, особенности вооружения и костюмов XIII-XIV веков, разбирали тактику русского и ордынского войск. Практическая часть стала не менее важной: вместе с родителями дети мастерили костюмы и реквизит из картона, ткани, фольги и других подручных материалов.

В реконструкции приняли участие ученики 1−6-х классов лицея № 8 и школы № 159. Ребята примерили на себя образы ключевых исторических фигур: монаха-воина Александра Пересвета, ордынского богатыря Кочубея, преподобного Сергия Радонежского, великого князя Дмитрия Донского и хана Мамая. По словам организаторов, такая форма работы помогает детям не только лучше запоминать исторические факты, но и понимать характеры и мотивы участников событий.

Особенностью этого года стал масштаб площадки: впервые реконструкция прошла на городском стадионе.

Зрелищности добавили настоящие лошади, арендованные на конном дворе в Бугачево. Почетными гостями стали представители храма святого Архистратига Михаила, которые предоставили малую звонницу, усилив атмосферу исторической достоверности.

