Лето у российских школьников будет длиться 97 дней

Летние каникулы в 2026 году в российских школах продлятся с 27 мая по 31 августа. При этом учебные заведения имеют право корректировать этот график. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Для школьников во время каникул будут работать детские центры и лагеря, для них также организуют спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия, мастер-классы.
«Наша задача — создать условия, при которых каждый ребёнок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.