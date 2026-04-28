Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лето у российских школьников будет длиться 97 дней

В Минпросвещения назвали даты каникул.

Источник: Клопс.ru

Летние каникулы в 2026 году в российских школах продлятся с 27 мая по 31 августа. При этом учебные заведения имеют право корректировать этот график. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Для школьников во время каникул будут работать детские центры и лагеря, для них также организуют спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия, мастер-классы.

«Наша задача — создать условия, при которых каждый ребёнок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.