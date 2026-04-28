Стало известно, когда в Новосибирске отключат отопление в 2026 году

Отопительный период 2025/2026 года в областном центре предполагается завершить 29 апреля. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте мэрии.
«Завершить 29.04.2026 отопительный период 2025/2026 года в городе Новосибирске», — указано в документе.
Стоит отметить, что на данный момент это лишь проект постановления, в который могут быть внесены изменения. Окончательное решение о дате отключения тепла будет принято с учётом погодных условий: по нормативам отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на уровне выше +8 градусов.
Синоптики отмечают, что в последние дни апреля в Новосибирске ожидается устойчивое потепление, что даёт основания для планового завершения отопительного сезона.
Окончательное постановление мэрии будет опубликовано после его подписания.