«АгроЭлитой» беглого красноярского бизнесмена Романа Гольдмана продолжит руководить конкурсный управляющий

Арбитражный суд Красноярского края продлил конкурсное производство в отношении ООО «АгроЭлита» Романа Гольдмана.
В суде напомнили, что сейчас рассматривают дело о банкротстве компании по заявлению ООО «Группа “Продовольствие”». В апреле 2024 года в отношении должника ввели процедуру наблюдения, а в апреле 2025 года признали «АгроЭлиту» банкротом и открыли конкурсное производство.
«Сформирован реестр требований кредиторов. По состоянию на дату проведения первого собрания кредиторов в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 1 587 999,282 тысяч рублей. Согласно реестру требований кредиторов, представленному в материалы дела, на дату судебного заседания погашение требований кредиторов не произведено. Доказательства погашения задолженности должником не представлены», — указывается в тексте решения.
На новом заседании суда срок конкурсного производства в отношении ООО «АгроЭлита» продлили до 10 октября 2026 года.
Напомним, в отношении экс-депутата Законодательного Собрания Красноярского края Романа Гольдмана возбудили несколько уголовных дел. Его подозревают в невыплатах пайщикам сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агро Вклад», отмывании крупных сумм, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Сам бизнесмен уехал из России и на данный момент объявлен в международный розыск.