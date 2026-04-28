Хабаровск наполнится звучанием современности на II Фестивале новой музыки

Особым событием станет фондовая выставка «Студия» (6+), которая откроется в фойе филармонии с 12 июня. Экспозиция расскажет об истории создания легендарного синтезатора АНС, на котором создавалась музыка к фильмам Андрея Тарковского, и о первом поколении отечественных электронных композиторов — Эдуарде Артемьеве, Эдисоне Денисове, Альфреде Шнитке и Софье Губайдулиной. Посетители увидят уникальные архивные материалы из фондов Музея Скрябина, Союза композиторов России, фирмы «Мелодия» и частных коллекций. Партнерами проекта выступили Союз композиторов России, Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова и другие учреждения.