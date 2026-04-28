Хабаровск наполнится звучанием современности на II Фестивале новой музыки

С 12 по 18 июня Хабаровская краевая филармония станет площадкой для диалога с современной академической музыкой от симфонических сказок до электронной экспериментальной композиции. В эти дни пройдет II Фестиваль новой музыки — масштабное событие при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Союза композиторов России. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Программа фестиваля разнообразна и насыщена: она включает пять концертов, образовательную лабораторию «Музыка в процессе», проект «Композиторские читки» и уникальную выставку «Студия», приуроченную к 60‑летию Московской экспериментальной студии электронной музыки (МЭСЭМ).
Фестиваль откроется 12 июня в Большом зале концертом «Новый календарь» (6+). Русский оркестр под управлением Александра Веретенникова представит современное прочтение фольклора народов России — от северных напевов до кавказских мелодий.
Уже 14 июня зрителей ждет семейный формат: Дальневосточный академический симфонический оркестр под управлением Антона Шниткина и актер Хабаровского ТЮЗа Виталий Федоров представят симфоническую сказку «Тайна трех миров» (6+). Музыкально‑театральное путешествие по мотивам древнего предания народа уйльта создано Денисом Хоровым в рамках программы Союза композиторов России «Композиторские резиденции».
16 июня на сцене концертного зала состоится вечер камерной музыки «Новое. Лицом к лицу» (6+) — пространство прямого диалога, где слушатель окажется на расстоянии дыхания от звука. В программе прозвучат ансамблевые и сольные произведения от камерной лирики до экспериментального перформанса. Выступят звездные гости из Москвы: Ирина Стачинская (флейта), Александра Скрозникова (мандолина/домра), Михаил Турпанов (фортепиано), а также солисты филармонии.
Еще одно необычное событие ждет публику 17 июня: концерт «Новая музыка на воде» (6+) пройдет на прогулочном теплоходе. Струнный квартет и гости фестиваля исполнят сочинения Эльмира Низамова (Казань), Павла Карманова (Москва), Кузьмы Бодрова (Москва) и других современных авторов.
Кульминацией фестиваля станет гала‑концерт закрытия 18 июня в Большом зале. Дальневосточный академический симфонический оркестр под управлением Михаила Леонтьева (Красноярск) представит мощную программу с тремя мировыми премьерами: «Космос» Екатерины Олерской, концерт для домры с оркестром Дениса Хорова и сюиту «Кодовые знаки русской души» Юрия Воронцова.
Продолжая традиции прошлого года, творческая лаборатория «Музыка в процессе» (12+) развернется на площадке студии телеканала «Хабаровск». Серия публичных дискуссий объединит журналистов, композиторов, исполнителей и дирижеров. Среди гостей — журналист Владимир Жалнин (Москва), дирижеры Михаил Леонтьев, Антон Шниткин и Александр Веретенников, композиторы Юрий Воронцов, Светлана Лаврова, Ольга Викторова и Анастасия Дружинина. Встречи пройдут 14−17 июня.
В Камерном зале филармонии в рамках фестиваля пройдет и проект Союза композиторов России «Композиторские читки» (12+). Молодые авторы представят свои новые сочинения для квартета солистов. Программа включает лекции сессии с разбором партитур. Зрители смогут стать свидетелями захватывающего процесса рождения новой музыки.
Особым событием станет фондовая выставка «Студия» (6+), которая откроется в фойе филармонии с 12 июня. Экспозиция расскажет об истории создания легендарного синтезатора АНС, на котором создавалась музыка к фильмам Андрея Тарковского, и о первом поколении отечественных электронных композиторов — Эдуарде Артемьеве, Эдисоне Денисове, Альфреде Шнитке и Софье Губайдулиной. Посетители увидят уникальные архивные материалы из фондов Музея Скрябина, Союза композиторов России, фирмы «Мелодия» и частных коллекций. Партнерами проекта выступили Союз композиторов России, Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова и другие учреждения.
Событие обещает стать одним из главных культурных мероприятий лета для жителей и гостей края.