Виктор Исаев: «Мы там и сражаемся, чтобы здесь была мирная жизнь»

А в мирной жизни мне было жалко, что когда дети звали погулять в парк, мне просто было лень. Хотел отдохнуть, поваляться на диване. Вот за это бездействие себя упрекаю. Вся жизнь делится «до» и «после». Там всё это вспоминаешь и думаешь, что поступил бы по-другому. На фронте не знаешь — увидишь ли ты своих детей! Увидят ли они тебя? И чем всё это окончится. Люди оттуда приходят перерождённые. Потому что в этом огненном горниле даже если у человека были какие-то заблуждения, неправильные поступки… Когда посмотрит в лицо смерти, поймёт ценность жизни, человек, конечно, перерождается. Я это видел и знаю. У бойцов повышенное чувство социальной справедливости и другое восприятие мирной жизни. Мы там и сражаемся, что бы здесь была мирная жизнь! Что бы дети ходили в школу, чтобы были концерты, праздники. Мы за это там и воюем! Пришли враги и всё сожгли. И надежда только на простого русского солдата, который освободит эту нашу землю.