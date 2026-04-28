В Красноярске из оборота изъяли нелегальную никотиновую продукцию на 2,5 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным краевого МВД, 45-летний индивидуальный предприниматель хранил и продавал товар в одной из торговых точек краевого центра без обязательной маркировки.

Источник: НИА Красноярск

В ходе проверки из незаконного оборота изъята продукция на сумму около 2,5 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении и сбыте товаров без маркировки. Санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.