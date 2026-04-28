Пять поездов в Петербург задержались в Тверской области из-за отключения света

В Тверской области из-за непогоды на несколько часов встали пассажирские поезда. Электричество отключилось на участке Бежецк — Платищенка Октябрьской железной дороги, сообщили в компании. В результате задержали сразу пять составов, которые следовали в Петербург и обратно.
— В список попали поезда № 45 Иваново — Санкт-Петербург, № 48 Санкт-Петербург — Самара, № 46 Санкт-Петербург — Иваново, № 44 Санкт-Петербург — Кострома и № 347 Уфа — Санкт-Петербург, — уточнили в пресс-службе ОЖД.
На данный момент движение уже восстановлено, все составы отправились дальше по своим маршрутам. Время отклонения от графика разное: от 35 минут до почти трех часов (2 часа 50 минут).
Сотрудники поездных бригад сейчас помогают пассажирам и отвечают на их вопросы. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить опоздания. Причины отключения электричества — неблагоприятные погодные условия, которые привели к сбоям в системе питания путей. Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.