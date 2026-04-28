Пять поездов в Петербург задержались в Тверской области из-за отключения света

В Тверской области из-за непогоды на несколько часов встали пассажирские поезда. Электричество отключилось на участке Бежецк — Платищенка Октябрьской железной дороги, сообщили в компании. В результате задержали сразу пять составов, которые следовали в Петербург и обратно.