Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять поездов в Петербург задержались в Тверской области из-за отключения света

Электричество пропало из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Тверской области из-за непогоды на несколько часов встали пассажирские поезда. Электричество отключилось на участке Бежецк — Платищенка Октябрьской железной дороги, сообщили в компании. В результате задержали сразу пять составов, которые следовали в Петербург и обратно.

— В список попали поезда № 45 Иваново — Санкт-Петербург, № 48 Санкт-Петербург — Самара, № 46 Санкт-Петербург — Иваново, № 44 Санкт-Петербург — Кострома и № 347 Уфа — Санкт-Петербург, — уточнили в пресс-службе ОЖД.

На данный момент движение уже восстановлено, все составы отправились дальше по своим маршрутам. Время отклонения от графика разное: от 35 минут до почти трех часов (2 часа 50 минут).

Сотрудники поездных бригад сейчас помогают пассажирам и отвечают на их вопросы. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить опоздания. Причины отключения электричества — неблагоприятные погодные условия, которые привели к сбоям в системе питания путей. Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.