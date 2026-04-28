Володин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Володин: работники скорой помощи делают все, чтобы сберечь жизни людей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, отметив, что врачи, фельдшеры и медицинские сестры делают все, чтобы сберечь здоровье и жизни людей.

«Поздравляю работников и ветеранов скорой медицинской помощи с профессиональным праздником! Врачи, фельдшеры, медицинские сестры делают все, чтобы сберечь здоровье и жизни людей. Проявляют чуткость и милосердие. Первыми приходят на помощь», — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он поблагодарил работников скорой медицинской помощи за их труд, верность призванию, ответственность и компетентность, а также пожелал им успехов и всего самого доброго.

Двадцать восьмого апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Он был установлен постановлением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года. До этого праздник имел неофициальный статус.

Именно 28 апреля (по старому стилю) 1898 года в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских домах появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше