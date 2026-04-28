Минпросвещения назвало рекомендованные даты летних каникул

Минпросвещения рекомендовало установить летние каникулы для школьников с 27 мая по 31 августа. В ведомстве уточнили, что эти даты являются ориентиром для образовательных организаций.
Отмечается, что для учеников 9-х и 11-х классов окончание учебного года определяется с учетом графика государственной итоговой аттестации.
В министерстве добавили, что учебный год традиционно начинается 1 сентября и должен завершаться не ранее 26 мая, при этом школы вправе самостоятельно корректировать расписание каникул, передает РИА Новости.
Ранее российским школьникам предложили продлить учебный год на две недели, чтобы они могли «уделить время творческим занятиям». Автор инициативы — замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он считает, что во время «пятой четверти» школьники могут заниматься робототехникой, музыкой, искусством и другими направлениями, на которые не хватает времени в течение учебного года. Нужна ли в России «пятая четверть», «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.
Минпросвещения России заявило, что не поддерживает идею увеличения продолжительности учебного года. В ведомстве считают введение так называемой пятой четверти нецелесообразным.