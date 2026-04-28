Губернатор Хабаровского края совершил рабочий визит в подшефный город Дебальцево ДНР

Дмитрий Демешин вместе с главой города Сергеем Желновачем объехал территории, где строительство объектов предусмотрено программой восстановления на 2026 год. Особое внимание уделили спорткомплексу «ФСК “Локомотив”». Глава Хабаровского края поручил в кратчайшие сроки подписать договор с новым подрядчиком и приступить к строительно-монтажным работам. Кроме того, Дмитрий Демешин проинспектировал строительные площадки многоквартирных домов, где идет капитальный ремонт, по улицам Ленина, 13 и Узловая, 63. В планах также провести работы по капитальному ремонту здания хлораторной водонасосной станции «Перекачка». Еще губернатор осмотрел место обустройства Сквера влюбленных на центральной площади Дебальцево, спортивную площадку «Амур», посетил памятник защитникам города Дебальцево в годы Великой Отечественной войны, а также встретился с заведующей детским садом № 8 «Звездочка». В завершение Дмитрий Демешин провел встречу с главой городского округа Дебальцево Сергеем Желновачем, в ходе которой стороны обсудили реализацию соглашения между Хабаровским краем и Дебальцево. Среди планов на ближайшее время — восстановление четырех участков дорог. Губернатор отметил: помощь подшефному городу будет продолжена. «Летом обязательно постараюсь приехать сюда снова, проверить, как идут работы», — подытожил глава Хабаровского края.