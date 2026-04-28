В Биробиджане родком проиграла миллион в онлайн казино

В Биробиджане суд вынес приговор бывшему председателю родительского комитета одной из школ, — сообщает пресс-служба Биробиджанского районного суда. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере: она похитила у родителей более 1 млн рублей, предназначенных для детских поездок.
Как установил суд, с декабря 2023 года по апрель 2024 года женщина организовывала сбор средств на экскурсии в Хабаровск и Амурскую область. Она искала в интернете варианты поездок, рассчитывала стоимость и через классных руководителей распространяла информацию в родительских чатах. Пользуясь доверием, предлагала более выгодные условия и брала на себя организацию поездок.
На деле поездки не планировались. Деньги, полученные от родителей, учителей и других участников, женщина тратила на личные нужды — в том числе проигрывала в онлайн-казино. Потерпевшими признаны 97 человек.
В суде подсудимая полностью признала вину. По данным следствия, сначала она проиграла собственные средства, а затем решила «отыграться», начав собирать деньги на якобы поездки, включая экскурсии на космодром. Когда средств не хватало, она предлагала новые маршруты, не собираясь выполнять обязательства.
Суд квалифицировал её действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Смягчающими обстоятельствами стали наличие детей, явка с повинной, частичное возмещение ущерба и содействие следствию. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также с осуждённой взысканы денежные средства в пользу всех потерпевших. Приговор вступил в законную силу.