Диктант Победы в Ростовской области написали на 1445 площадках

Ростовская область в восьмой раз присоединилась к международной акции «Диктант Победы». Регион сохранил лидирующие позиции среди всех субъектов России по числу зарегистрированных площадок — их было 1445. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Одной из главных стала площадка в историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону. Там диктант писали участники движений «Волонтеры Победы», «Движение первых», «Молодая Гвардия» и сотрудники «Ростовпатриотцентра».
Заместитель губернатора Андрей Фатеев подчеркнул, что акция — это не экзамен и не соревнование, а возможность вспомнить подвиг народа и защитить общую память о войне. Многие задания в этом году были посвящены 130-летию маршала Георгия Жукова и 85-летию начала Великой Отечественной войны.
