Вопрос возобновления отопления в апреле обсудили в Самарской области

На оперативном заседании в правительстве Самарской области 27 апреля обсудили вопрос о возможном возобновлении отопления. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что получает много обращений о соблюдении температурного режима, особенно в социальных объектах. По его поручению была создана комиссия для решения таких вопросов. Чтобы усилить контроль, к работе подключится депутат Самарской губдумы Александр Живайкин: он посетит конкретные объекты.