Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вопрос возобновления отопления в апреле обсудили в Самарской области

Самарцам объяснили, кому могут возобновить подачу отопления.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном заседании в правительстве Самарской области 27 апреля обсудили вопрос о возможном возобновлении отопления. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что получает много обращений о соблюдении температурного режима, особенно в социальных объектах. По его поручению была создана комиссия для решения таких вопросов. Чтобы усилить контроль, к работе подключится депутат Самарской губдумы Александр Живайкин: он посетит конкретные объекты.

«В выходные приостановили процесс отключения отопления. Ресурсоснабжающая организация уже подала теплоноситель в соцучреждения», — сообщил глава Самары Иван Носков.

В многоквартирные дома тепло тоже могут вернуть по заявке УК. В некоторые МКД отопление уже снова начало поступать. Но возобновить подачу тепла можно лишь при соблюдении двух условий: наличие исправного общедомового прибора учета и теплоносителя в отопительной системе.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше