Вопрос возобновления отопления в апреле обсудили в Самарской области

На оперативном заседании в правительстве Самарской области 27 апреля обсудили вопрос о возможном возобновлении отопления. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что получает много обращений о соблюдении температурного режима, особенно в социальных объектах. По его поручению была создана комиссия для решения таких вопросов. Чтобы усилить контроль, к работе подключится депутат Самарской губдумы Александр Живайкин: он посетит конкретные объекты.
«В выходные приостановили процесс отключения отопления. Ресурсоснабжающая организация уже подала теплоноситель в соцучреждения», — сообщил глава Самары Иван Носков.
В многоквартирные дома тепло тоже могут вернуть по заявке УК. В некоторые МКД отопление уже снова начало поступать. Но возобновить подачу тепла можно лишь при соблюдении двух условий: наличие исправного общедомового прибора учета и теплоносителя в отопительной системе.