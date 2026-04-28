Памятная аллея появилась у мемориала секретной 88-й бригаде в Вятском

Возле мемориального комплекса, посвященного бойцам 88-й отдельной стрелковой бригады объединенных войск 2-го Дальневосточного фронта, появилась аллея. Там высадили 40 саженцев цветущих кустарников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кусты чубушника и вейгелы розовой украсили территорию мемориального комплекса. Акция по облагораживанию пространства прошла при поддержке Восточного военного округа и общественного экологического движения «Защита природы».
— Памятник имеет международное значение, посвящен он не только советским, но и китайским бойцам. Поэтому сегодня мы облагораживаем территорию, чтобы эти деревья радовали своим видом приезжающих как из нашего района, края, так и гостей международных, в том числе из Китайской Народной Республики, — отметила врип Главы Хабаровского муниципального района Валентина Четверикова.
Каждый саженец — память и дань уважения тем, кто сражался за Родину и свободу в 1945 году, а также вклад в экологическое благополучие Хабаровского района.