Студентам СФУ рассказали о работе в компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Представители нефтедобывающего предприятия «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приняли участие в традиционном профориентационном мероприятии — днях «Роснефти». На протяжении двух дней для студентов Сибирского федерального университета (СФУ) проходили лекции, тематические квизы, ярмарка вакансий, конкурсы молодежных инициатив и тестирование по профкомпетенциям. Сотрудники компании подробно рассказали студентам о том, какие карьерные возможности есть в нефтегазодобывающей отрасли для специалистов с различным образованием и о том, как получить практический опыт на производственных объектах предприятия. Молодые специалисты предприятия организовали свою отдельную локацию: здесь участники могли пройти викторину по расшифровке профессиональных аббревиатур, проверить свои знания в области конструкции скважин, технологического процесса подготовки нефти и применения средств индивидуальной защиты. Дни «Роснефти» дают возможность обучающимся познакомиться с нашим предприятием лично, из первых уст узнать о прохождении практики, трудоустройстве и условиях работы. Такие неформальные встречи со студентами важны и для нас — мы отмечаем способных и мотивированных молодых ребят и будем рады, если в ближайшее время кто-то из них пополнит ряды куюмбинских нефтяников, — отметила начальник отдела развития персонала «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Оксана Левицкая. Уже на протяжении многих лет «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и Институт нефти и газа СФУ плодотворно сотрудничают. Так, с 2020 года компания и вуз совместно реализуют масштабный проект «Система развития профессиональных компетенций». Он направлен на получение студентами дополнительных профессиональных навыков для работы на производственных объектах Куюмбинского и Терско-Камовского лицензионных участков. В 2025 году в «Славнефть-Красноярскнефтегазе» прошли практику 147 студентов, а 25 из них трудоустроили на предприятие в статусе молодых специалистов. Отметим, что «Славнефть-Красноярскнефтегаз» последовательно расширяет партнерство с ведущими вузами России, работая со студентами из Красноярского края, которые обучаются в других городах. Предприятие поддерживает важную для экономики региона тенденцию — возвращать молодых специалистов в Красноярский край для дальнейшего построения карьеры.