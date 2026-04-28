В Башкирии нашли один случай лихорадки Западного Нила

В Башкирии в прошлом году зафиксировали один случай заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом говорят данные Роспотребнадзора, с которыми ознакомился UfaTime.ru.
В 2023 году болезнь нашли у двух жителей республики, в 2024-м не было ни одного заболевшего, а в 2025-м — один. Известно, что заразился взрослый человек, а за все три года, которые попали в отчет, детей среди больных не было.
В целом по России заболеваемость лихорадкой Западного Нила в 2025 году снизилась втрое — с 436 случаев до 145. Больше всего зараженных выявили в Краснодарском крае (80 человек). Дальше с большим отрывом идут Тамбовская область (9) и Татарстан (7).
Напомним, лихорадка Западного Нила — это острое вирусное заболевание, которое переносят комары. В 80% случаев заражение проходит либо вообще без симптомов, либо с очень яркими проявлениями. Вакцины от этой болезни пока нет.