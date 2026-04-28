Как будет развиваться рынок складской недвижимости в регионах

Рынок складской недвижимости в России за прошлый год вырос на 13 процентов в сравнении с 2024-м. Эти данные на конференции «Диалоги ПРО склады» привели эксперты NF Group. В этом году прогнозируется рекордный рост нового строительства таких площадей повсеместно, включая нестоличные регионы ЦФО, где стоимость возведения складской недвижимости снизилась впервые с 2020 года.
Общий объем такой недвижимости в России составляет 57,8 миллиона квадратных метров. Закономерно, что почти половина — 28,1 миллиона «квадратов» — приходится на Московский регион, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 6,4 миллиона. А на все остальные регионы — 23,3 миллиона квадратных метров, то есть нестоличные субъекты в целом нарастили площади до 29,7 миллиона «квадратов». Впервые за время исследований региональная статистика перевесила московскую.
В 2026 году ожидается рекордный объем нового строительства как в столичном регионе, так и в ряде других. Лидерами по приросту объема предложения должны стать Казань (+424 тысячи квадратных метров), Краснодар (+394 тысячи), Новосибирск (+336 тысяч квадратных метров). Этот год не случайно эксперты называют рынком арендатора: динамика доли свободных площадей будет расти повсеместно.
Какие регионы и почему становятся интересными для инвестиций в коммерческую недвижимость?
— Для инвестора важно, чтобы сошлось несколько факторов: качество арендатора, качество самого объекта и возможность альтернативного использования складских площадей, — пояснил «Российской газете» управляющий партнер «NF Group» Алексей Новиков. — То есть если арендатор вдруг «сдулся», то можно было бы быстро найти ему замену. Поэтому инвестиционно привлекательными всегда будут крупные густонаселенные города, что играет на руку ретейлерам, и обладающие развитым транспортным хабом. К ним в первую очередь относятся южные города — Ростов-на-Дону и Краснодар. В топ-20 региональных рынков с серьезным объемом предложения складских объектов входят как города-миллионники, где наблюдается активный прирост населения, так и развивающиеся, не стагнирующие агломерации с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек.
С ним согласен руководитель направления по работе с недвижимостью компании «ВИМ Сбережения» Андрей Колокольников:
— Складская недвижимость — это как финансовый продукт. И девелоперы должны понимать, где лучше строить склады, чтобы потом их было выгодно сдать. В большом городе это сделать проще.
А что со ставками аренды? Как отметили эксперты, резкий рост ставок по всей стране произошел в 2024 году и достиг по столичному региону 12 тысяч рублей за квадратный метр, в остальных городах — 10,4 тысячи рублей. Президент Central Properties и сооснователь Paris Asset Managment Денис Степанов на XXI Складском форуме в сентябре прошлого года предположил, что ставка аренды в 2026 году будет выше 10 тысяч рублей за «квадрат».
По прогнозам, ставки на качественные складские объекты в столицах и в других регионах должны сравняться и снизиться до 10 тысяч рублей за квадратный метр (без НДС и эксплуатационных расходов).
Среди любопытных тенденций аналитики NF Group отмечают и снижение средневзвешенной стоимости строительства складской недвижимости (по данным на март 2026-го). В Центральном округе она продемонстрировала снижение впервые с 2020 года. Такие данные получены на основе опроса генеральных подрядчиков, специализирующихся на реализации индустриальных объектов в ЦФО.
Фото: Инфографика «РГ»/ Павел Мозгарев.
«Наиболее заметная коррекция зафиксирована в сегменте сухих складов класса А: показатель сократился на четыре процента по сравнению с сентябрем 2025 года, до 67600 рублей за квадратный метр, — говорится в исследовании. — Возведение объектов формата light industrial (к ним относятся многофункциональные “легкие” площадки, которые могут включать в себя помещения для производства, хранения, офисной работы, а также шоурумы. — Прим. ред.) подешевело на три процента, до 74 тысяч рублей за квадратный метр. В сегменте температурных объектов снижение также составило три процента: до 94 тысяч рублей за квадратный метр — для холодильных складов, 98 тысяч — для мультитемпературных, 113 тысяч рублей — для морозильных».
За шесть лет средняя стоимость строительства квадратного метра складских площадей выросла почти на 30 тысяч рублей, а упала в сравнении с сентябрем 2025 года на три тысячи рублей.
При этом аналитики считают, что такое снижение носит временный характер, этот тренд может остановить именно намечающаяся активность на рынке.