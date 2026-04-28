Как будет развиваться рынок складской недвижимости в регионах

— Для инвестора важно, чтобы сошлось несколько факторов: качество арендатора, качество самого объекта и возможность альтернативного использования складских площадей, — пояснил «Российской газете» управляющий партнер «NF Group» Алексей Новиков. — То есть если арендатор вдруг «сдулся», то можно было бы быстро найти ему замену. Поэтому инвестиционно привлекательными всегда будут крупные густонаселенные города, что играет на руку ретейлерам, и обладающие развитым транспортным хабом. К ним в первую очередь относятся южные города — Ростов-на-Дону и Краснодар. В топ-20 региональных рынков с серьезным объемом предложения складских объектов входят как города-миллионники, где наблюдается активный прирост населения, так и развивающиеся, не стагнирующие агломерации с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек.