Найден способ повысить эффективность топлива из угля на 10%

Низкосортные угли составляют до 40−45% мировых запасов, но у них низкая теплотворная способность. Один из эффективных способов улучшить их качество — пиролиз: нагрев без доступа воздуха, чтобы уголь разложился на более ценные компоненты. Однако до сих пор мало изучено, как ведут себя сложные смеси, например уголь с добавками отходов деревообработки, при пиролизе.