Магистральные операторы попросили изменить подход к их регулированию

Три магистральных оператора «ГлобалНет», «Раском» и «РетнНет» попросили Минцифры не распространять на этот сегмент отрасли требования запланированной реформы связи, а ввести отдельное регулирование, учитывающее его специфику. РБК сообщили это три источника, знакомые с обсуждением вопроса. По словам одного из них, такие обращения перечисленные компании направили в Минцифры.
«ГлобалНет» в своем письме (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель компании) просит министерство исключить из-под действия новой реформы отрасли связи операторов, оказывающих услуги межоператорского пропуска трафика, предоставления магистральных каналов связи и хостинговой инфраструктуры, а также ввести для них отдельное регулирование.
Что известно о реформе связи.
В середине апреля несколько источников РБК на телеком-рынке рассказали, что Минцифры готовит масштабную реформу отрасли связи, ключевым элементом которой должно быть изменение подхода к лицензированию. Сейчас в России действует 17 видов лицензий на услуги связи. Новое регулирование предполагает переход на три категории. Базовая лицензия (стоимость — 1 млн руб., на нее смогут претендовать компании с уставным капиталом более 5 млн руб.) позволит оказывать услуги, не требующие подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ; через нее спецслужбы могут получать доступ к переписке и данным пользователей). Универсальная лицензия (10 млн руб., капитал — 100 млн руб.) даст право работать в одном—шести регионах. Генеральная лицензия (50 млн руб., капитал — 1 млрд руб.) разрешит деятельность на всей территории страны.
Отдельный блок документа касается СОРМ. Сейчас оператор должен подать заявление в ФСБ в течение 45 дней после получения лицензии, затем в течение трех месяцев разработать план мероприятий, а само внедрение системы занимает полтора-два года. Минцифры предлагает, чтобы оператор выполнял все требования для проведения оперативно-разыскных мероприятий до начала оказания услуг. Параллельно Минцифры прорабатывает возможность снять мораторий на плановые проверки операторов связи, который действует до 2030 года. Мораторий сделал невозможным контроль за своевременной установкой СОРМ, поясняли источники РБК.
Каких изменений просят игроки рынка.
В письме «ГлобалНет» указано, что в текущем виде предлагаемое регулирование разработано «исключительно под бизнес-модель операторов, оказывающих услуги конечным абонентам в сегменте b2c» — широкополосного доступа в интернет и телефонии, эти нормы игнорируют специфику инфраструктурных провайдеров, клиентами которых являются другие операторы связи, владельцы автономных систем, корпоративные сети, хостинг-провайдеры и контент-провайдеры. «Такие операторы не имеют зоны охвата внутри муниципальных образований, не строят обширную абонентскую инфраструктуру и не несут обязательств по подключению многоквартирных домов или населенных пунктов», — указано в письме.
Содержание законопроекта вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку магистральные и транзитные операторы, работающие в сегментах b2b и b2o (бизнес для операторов), в этой модели не учтены, сказал в разговоре с РБК гендиректор «ГлобалНет» Алексей Закревский. Ключевая проблема, по его словам, заключается в требованиях к территориальному охвату: генеральная лицензия предполагает наличие узлов в ⅔ субъектов России и подключение от 10% многоквартирных домов, универсальная — от 15 до 30% многоквартирных домов. «Наша инфраструктура — это точки агрегации трафика в дата-центрах и высокоскоростные магистральные каналы. Мы не строим абонентскую сеть и не подключаем жилые дома. В предложенной модели для операторов нашего сегмента попросту не предусмотрена рабочая категория лицензии», — пояснил он. Закревский предупредил, что, если при запуске реформы не учтут специфику инфраструктурных операторов, они окажутся вне правового поля.
«ГлобалНет» предлагает исключить из сферы действия новых норм операторов, оказывающих услуги исключительно в сегменте межоператорского пропуска трафика, не имеющих розничного охвата и обязательств по покрытию муниципальных образований. В компании также считают, что вместо критериев присутствия в каждом муниципальном образовании, покрытия населенных пунктов нужно использовать технико-эксплуатационные: пропускную способность каналов, отказоустойчивость узлов, качество стыкования сетей и участие в национальных точках обмена трафиком. Также компания просит адаптировать требования СОРМ для операторов, не работающих с конечными пользователями: сделать акцент на обеспечении целостности маршрутизации, защиты инфраструктуры от киберугроз и прозрачности взаимодействия с уполномоченными органами. Кроме того, в «ГлобалНет» попросили автоматически переносить действующие лицензии на услуги передачи данных в новую категорию без приостановки деятельности и дополнительных административных барьеров.
Один из собеседников РБК говорит, что «РетнНет» и «Раском» в своих письмах в Минцифры также указали, что предложенные новым регулированием требования к территориальному охвату и подключению многоквартирных домов разработаны без учета специфики операторов, работающих только в сегменте межоператорского пропуска трафика и магистральной передачи данных.
Представители «Раскома» и «РетнНет» отказались от комментариев.
Представитель Минцифры сказал, что они получили письмо от компании «Раском» и что его «рассмотрят в установленном порядке». Министерство, по его словам, обсуждает с заинтересованными ведомствами и отраслью инициативы по возможным изменениям работы операторов связи, но конкретных решений еще не принято.