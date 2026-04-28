Магистральные операторы попросили изменить подход к их регулированию

Содержание законопроекта вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку магистральные и транзитные операторы, работающие в сегментах b2b и b2o (бизнес для операторов), в этой модели не учтены, сказал в разговоре с РБК гендиректор «ГлобалНет» Алексей Закревский. Ключевая проблема, по его словам, заключается в требованиях к территориальному охвату: генеральная лицензия предполагает наличие узлов в ⅔ субъектов России и подключение от 10% многоквартирных домов, универсальная — от 15 до 30% многоквартирных домов. «Наша инфраструктура — это точки агрегации трафика в дата-центрах и высокоскоростные магистральные каналы. Мы не строим абонентскую сеть и не подключаем жилые дома. В предложенной модели для операторов нашего сегмента попросту не предусмотрена рабочая категория лицензии», — пояснил он. Закревский предупредил, что, если при запуске реформы не учтут специфику инфраструктурных операторов, они окажутся вне правового поля.