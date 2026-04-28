В Рособрнадзоре заявили об отсутствии иллюзий насчет идеальности ЕГЭ

Единый государственный экзамен не идеален и должен совершенствоваться, заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Утверждать, что наша модель идеальная и она не должна меняться… Поверьте, ни в Рособрнадзоре, ни в Институте оценки качества, в Федеральном институте педагогических измерений, в Федеральном центре тестирования — у всех команд, которые работают над этим, нет никогда иллюзий, что он идеальный», — сказал глава ведомства.
Музаев подчеркнул, что Рособрнадзор знает свои сильные и слабые стороны и специалистам «есть над чем работать».
По словам главы ведомства, за 25 лет экзамен существенно изменился. Если в прошлые десятилетия его критиковали за утечку заданий и подтасовку результатов, то сегодня эти риски сведены к нулю. Музаев отметил, что теперь родителей и учеников больше волнуют вопросы условия комфорта в аудиториях.
Глава Рособрнадзора уточнил, что работа по улучшению процедуры сдачи ЕГЭ продолжается. Он заверил, что все основные изменения анонсируются минимум за два года до введения.
В 2026 году основной период сдачи ЕГЭ в России пройдет с 1 по 19 июня. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени. Пересдать один из предметов по выбору будет можно 8 и 9 июля. В выходные дни экзаменов не запланировано.
Ранее Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в ближайшие годы не планируется. Он предположил, что возможная альтернативная система поступления в вузы может появиться не ранее чем через десять лет.
