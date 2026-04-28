В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Аэропорты Краснодарского края заработали в обычном режиме после снятия ограничений.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — прокомментировал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Ограничения на полеты сняли около 5:30 28 апреля. Напомним, на территории Краснодарского края действовала беспилотная опасность, ее также отменили в 05:14.

Напомним, что из аэропорта Краснодар полеты осуществляются с 09:00 до 23:00, Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00.

Пассажирам рекомендуется внимательно следить за статусом своего рейса. Информацию об этом можно узнать от авиаперевозчиков, а также на онлайн-табло аэропортов.