Приостановка поставок по «Дружбе» не повлияет на добычу нефти в Казахстане

В местном Министерстве энергетики подчеркнули: изменение логистики носит чисто рабочий характер. Все манёвры согласованы с отправителями грузов.
«Перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта», — говорится в сообщении ведомства.
Благодаря существующей инфраструктуре республика сможет без сбоев доставлять сырье покупателям. Годовая цель по объему останется неизменной.
Ранее глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал о плане на 2025 год: добыть 96−98 млн тонн нефти вместе с газоконденсатом. Текущая ситуация не вынуждает корректировать этот ориентир.
В Кремле информировали, что приостановка транзита нефти из Казахстана в ФРГ по трубопроводу «Дружба» носит технический характер. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все потребности Казахстана будут закрыты через альтернативные логистические направления.
