В Калининграде нашли подрядчика для ремонта улицы Серпуховской. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на торги подали пять компаний. Победителем признали ООО «Мосинжиниринг». Организация снизила начальную цену почти на 300 тысяч рублей — до 56,6 миллиона.
Специалистам предстоит капитально отремонтировать улицу Серпуховскую на всём её протяжении — от Портовой до Багратиона. Специалисты приведут в порядок проезжую часть и тротуары. Работы нужно выполнить в течение 180 дней с даты заключения контракта.
Ранее сообщали, что в Калининграде отремонтируют соседнюю улицу — Полоцкую. Работы также выполнит ООО «Мосинжиниринг» за 62,9 миллиона рублей.
