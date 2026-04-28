В Челябинской области подсчитали индекс шашлыка в 2026 году

Впереди южноуральцев ждут майские праздники, а с ними выезды на природу и первые шашлыки. В Челябинской области в 2026 году компании из 5−6 человек придётся потратить на мясо в среднем в 7,8 тысячи рублей. Об этом сообщают аналитики РИА «Новости» со ссылкой на эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгению Траутман.
По информации агентства, самыми доступными видами мяса остаются курица (277 рублей за килограмм) и свинина (487 рублей за килограмм), сообщают аналитики со ссылкой на данные Росстата. Говядина дороже — около 978 рублей за килограмм, баранина также в числе самых затратных вариантов.
Заметнее всего за год подорожали говядина (+12,4%) и белая рыба (+12,2%), тогда как курица и свинина выросли в пределах 3−4%. Стоимость полного набора (мясо, мангал, шампуры, уголь, розжиг) в среднем по России составляет около 5 тысяч рублей. В Челябинской области мангал обойдется примерно в 1300 рублей, шампуры — в 600, уголь — в 490, а розжиг — в 170 рублей за пол-литра.
Пять килограммов свинины для шашлыка будут стоить около 2200 рублей, курица — около 1000 рублей. Овощи, соусы и зелень добавят к чеку ещё несколько сотен рублей — при этом репчатый лук и некоторые соусы за год подешевели.
Альтернативой мясу может стать индейка (от 600 ₽/кг) или рыба (от 600 ₽/кг, красная — в 2−3 раза дороже).