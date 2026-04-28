Ночью над Ростовской областью сбили беспилотник в Каменском районе

Каменский район в этих сводках фигурирует не впервые. 23 апреля власти сообщали о массированной атаке: над Ростовской областью тогда уничтожили 20 БПЛА, причем перехваты зафиксировали сразу в семи районах. Уже на следующий день Юрий Слюсарь отдельно рассказал о сбитом беспилотнике в Каменске-Шахтинском, также без пострадавших и разрушений на земле. В местных сообщениях обычно сохраняется одна и та же логика: сначала короткое уведомление о работе ПВО, затем отдельная проверка объектов инфраструктуры, частного сектора и возможных мест падения обломков.