Минлесхоз начинает снимать ограничения на посещение лесов

В Гомельской области ситуация схожая: в Брагинском, Ельском, Калинковичском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Петриковском, Речицком и Хойникском районах действует третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов. В других регионах Гомельщины посещать леса можно свободно.