Минлесхоз начинает снимать ограничения на посещение лесов

Витебская область полностью окрашена на карте желтым цветом, это значит, что там до сих пор действуют ограничения из-за риска лесных пожаров.
В Брестской области под ограничениями Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Пружанский и Столинский районы, остальные считаются полностью открытыми.
В Гомельской области ситуация схожая: в Брагинском, Ельском, Калинковичском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Петриковском, Речицком и Хойникском районах действует третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов. В других регионах Гомельщины посещать леса можно свободно.
В Гродненской области ограничения действуют в шести районах, среди них — Берестовицкий, Волковысский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский и Сморгонский. Остальные окрашены зеленым, то есть они считаются открытыми.
В Минской области зеленым окрашены Копыльский, Любанский, Пуховичский, Слуцкий, Стародорожский, Столбцовский, Узденский и Червенский районы, остальные — под ограничениями.
На Могилевщине ограничения в Белыничском, Горецком, Дрибинском, Климовичском, Кричевском, Круглянском, Могилевском, Мстиславском, Чаусском и Шкловском районах из-за третьего класса пожарной опасности и введенных ограничений.
Ограничение на посещение лесов вводится при третьем классе пожарной опасности. Полный запрет посещать леса устанавливается при четвертом и пятом классах опасности.
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).
Оперативные данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера можно узнать на сайте Минлесхоза.