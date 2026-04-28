Shot: На Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов по коммуналке

В отношении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой подан иск из-за задолженности по коммунальным услугам. По данным Shot, сумма долга за жилье в Москве достигла около 440 тысяч рублей.

Спортсменка в течение нескольких лет не оплачивает ЖКУ за две квартиры бизнес-класса. Основная часть задолженности связана с жильем в комплексе на Русаковской улице, где значительная сумма накопилась за капитальный ремонт.

Также отмечается, что по второй квартире образовался долг за водоснабжение. В связи с этим энергетическая компания обратилась в суд. Кроме того, у Исинбаевой имеется задолженность перед налоговой службой, передает Telegram-канал.

6 августа 2025 года стало известно, что Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг в размере 283 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой.

Причем до этого в СМИ уже появилась информация о том, что двукратная олимпийская чемпионка погасила долг перед ФНС в размере 1,5 миллиона рублей, благодаря чему служба разблокировала ее банковские счета. Волгоградская налоговая инспекция заблокировала их в конце июня из-за задолженности в размере 1,516 миллиона рублей, большая часть которой составляла просроченные коммунальные платежи.