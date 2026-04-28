Превращают в зомби? Врач Парецкая развеяла 4 страха об антидепрессантах

Этих препаратов многие отчаянно боятся. И потому готовы смириться с депрессиями и тревожными состояниями. Действительно ли антидепрессанты превращают людей в «овощи», а, привыкнув к ним, человек уже не сможет обходиться без этих препаратов? Мифы разоблачает доктор Алёна Парецкая.
Миф № 1: антидепрессанты — только от депрессии.
Первый антидепрессант изначально предназначался для лечения туберкулёза. Открытая форма этого заболевания считалась прежде неизлечимой, для человека она означала смертный приговор. Пробуя на пациентах препарат ипрониазид медики заметили его побочный эффект: люди, по сути стоящие на краю могилы, внезапно вопреки всему становились счастливыми.
«У пациентов с депрессией улучшалось настроение, появлялась энергия. Отсюда и пошло название — антидепрессанты», — поясняет врач Алёна Парецкая.
В наши дни такие препараты помогают при тревожных расстройствах и синдроме раздраженного кишечника, фибромиалгии и хронической боли. Так что логично было бы их переименовать, чтобы они не пугали людей зря.
«Объединяет их одно: все они влияют на нейромедиаторы — молекулы, передающие сигналы между нервными клетками», — переводит доктор с медицинского на русский.
Миф № 2: антидепрессанты меняют личность.
При приеме антидепрессантов человек не меняется, а возвращается к себе настоящему, — считает медик. При одном условии — если препарат подобран правильно и правильно применяется. Как, впрочем, и при приёме любых других препаратов.
Восстанавливается нормальная работа нервной системы, снижается тревога. Человек начинает высыпаться по ночам, к нему возвращается энергия, улучшается качество жизни. Уходят симптомы, которые мешали ему жить.
«Путаница возникает из-за того, что в кино любят показывать какие-то страшные таблетки в психбольницах. Но это не антидепрессанты, а совсем другие препараты, сильно влияющие на психику больного человека. Антидепрессанты же действуют мягко и постепенно», — поясняет медик.
Миф № 3: антидепрессанты вызывают зависимость.
«Тут видимо для начала следует разобраться, что такое зависимость. Это когда у человека образуется непреодолимая тяга к веществу. Когда ему требуется с каждым разом все большая доза. Когда теряется контроль над приемом», — говорит врач.
Антидепрессанты не дают быстрого эффекта и того ощущения, ради которого их хочется принимать снова и снова, больше и больше. Но есть синдром отмены.
Если препарат прекратить принимать резко, могут возникнуть головокружение и тошнота, тревога и нарушение сна. Эта реакция — временная. Однако лучше её избегать. Поэтому врачи отменяют лекарство постепенно. Вот почему принимать антидепрессанты следует только по назначению врача.
Миф № 4: антидепрессанты действуют мгновенно.
«Это не так. Эффекта через пару дней от антидепрессантов не будет. Поэтому некоторые пациенты, не получив мгновенного результата, разочаровываются в лекарстве. Однако следует понимать, что работа нейронных связей в мозге меняется постепенно, на это нужно время», — подчеркивает медик.
Первые изменения становятся заметны обычно через две недели, а то и через месяц после начала приема. Стабильный результат у разных людей появляется через разное время — месяц, иногда два. И принимать их нужно долго: полгода, год, а иногда и дольше после того, как наступит улучшение. Иначе положительные изменения не успеют закрепиться.
Нужны ли вам антидепрессанты и какие именно — на эти вопросы может ответить только специалист. Не стоит бояться обращаться к ним за помощью. Это — забота о себе и тех, кто с вами рядом.