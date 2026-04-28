Коммунальщики предупредили, что придут с осмотром в дома белорусов

Во время мониторинга проверят состояние систем вентиляции, дымовых и вентиляционных каналов. Будут смотреть в целом за техническим состоянием домов — фасадов, крыш, балконов, входных групп, элементов отделки фасадов, парапетами и техническим состоянием подъездов. Еще будет контроль за техническими этажами и чердачными помещениями, работой общих счетчиков электроэнергии и систем освещения.