Коммунальщики предупредили, что придут с осмотром в дома белорусов

Коммунальные службы придут с осмотром в дома белорусов, рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.
Так, сейчас в Минске уже проходит весенний осмотр жилфонда. Коммунальщик проконтролируют сохранность и эксплуатационную надежность домов, займутся выявлением дефектных участков конструкций и инженерных систем.
Во время мониторинга проверят состояние систем вентиляции, дымовых и вентиляционных каналов. Будут смотреть в целом за техническим состоянием домов — фасадов, крыш, балконов, входных групп, элементов отделки фасадов, парапетами и техническим состоянием подъездов. Еще будет контроль за техническими этажами и чердачными помещениями, работой общих счетчиков электроэнергии и систем освещения.
При проверке благоустройства придомовых территорий проконтролируют состояние покрытий, детских и спортивных площадок. Неисправности, которые влияют на безопасность, будут устранять немедленно, а если это невозможно — ограждать или демонтировать.
— По результатам осмотра будут уточнены объемы работ по ремонту жилищного фонда на 2026 год, — отметили в жилищном хозяйстве.
