Глава Центрального района Красноярска передал бойцу СВО ноутбук для управления дронами

Боец с позывным Рубин приехал в отпуск к родным в Красноярск и встретился с руководителем администрации Центрального района Дмитрием Безруких. Ему передали мощный ноутбук, подходящий для управления беспилотниками.
Рубин — сын сотрудницы районной администрации. С 2023 года он служит в зоне специальной военной операции. Ранее коллектив учреждения уже помогал бойцу и его сослуживцам: в августе 2025 года землякам передали детектор беспилотников «Булат» и устройство оповещения «Таир».
На встрече Рубин рассказал о ситуации на фронте. В администрации отметили, что новая техника очень пригодится ребятам на передовой.
