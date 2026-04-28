В Нижнем Новгороде увековечат память учителя биологии Натальи Касаткиной

Вторым вопросом на заседании комитета стала инициатива завода «Красное Сормово» о присвоении безымянной площади на пересечении улиц Свободы и Баррикад в Сормовском районе имени Николая Леонова, руководившего предприятием с 1974 по 1984 годы. Это предложение также получило единогласное одобрение. Авторы идеи планируют приурочить событие к 100-летию со дня рождения Николая Ефимовича, которое отмечается в этом году.