В Нижнем Новгороде увековечат память учителя биологии Натальи Касаткиной

В Нижнем Новгороде на фасаде школы № 18 в Советском районе появится мемориальная доска в честь заслуженного учителя школы РСФСР Натальи Касаткиной, которая посвятила преподаванию биологии 62 года жизни. Такое решение 27 апреля единогласно поддержал комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий под председательством спикера городской Думы Евгения Чинцова.
Инициативу от имени тысяч выпускников образовательного учреждения, которые учились у Натальи Владимировны, представил депутат Марк Фельдман. Он подчеркнул, что многие поколения нижегородцев считают правильным и справедливым установить памятную доску педагогу, воспитавшему их.
Вторым вопросом на заседании комитета стала инициатива завода «Красное Сормово» о присвоении безымянной площади на пересечении улиц Свободы и Баррикад в Сормовском районе имени Николая Леонова, руководившего предприятием с 1974 по 1984 годы. Это предложение также получило единогласное одобрение. Авторы идеи планируют приурочить событие к 100-летию со дня рождения Николая Ефимовича, которое отмечается в этом году.