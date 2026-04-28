Слон распугал пограничников, ворвавшись на КПП в китайской провинции

Дикий слон ворвался на контрольно-пропускной пункт в китайской провинции Юньнань и распугал пограничников. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщило агентство «Синьхуа».

Животное обошло конусы и стулья, ничего не уронив. Пограничники при виде слона разбежались, не препятствуя проходу великана через погранпункт. Спустя время он ушел с границы.

— Возможно, нам следовало бы проверить его документы, — цитирует работников КПП агентство.

Ранее на Шри-Ланке россиянка по имени Ариана, увидев дикого слона, остановилась, чтобы сделать с ним несколько фотографий, но животное разозлилось и набросилось на девушку и ее супруга, вместе с которым она путешествовала по острову на трехколесном байке.

До этого дикий слон напал на автомобиль с российскими туристами на Шри-Ланке. Животное подошло к машине, разбило стекло и попыталось ее перевернуть. Местные жители объяснили, что слон проголодался и искал фрукты.

В Таиланде произошло смертельное нападение дикого слона на иностранного туриста. Взрослый самец внезапно бросился к мужчине, поднял его хоботом, с силой швырнул на землю и нанес несколько смертельных ударов ногами.