В Красноярске прошёл «Забег невест»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшее воскресенье в Красноярске прошёл «Забег невест», который собрал около 100 участниц.. Забег стал частью Всероссийского дня невест. Невесты пробежали 5 км по набережным Енисея и Качи.

Источник: НИА Красноярск

Каждая девушка для забега приготовила особенный образ: кто-то выбрал спортивный стиль с фатой, а кто-то как будто прибежал со свадьбы — в платье в пол и с аксессуарами. Такие образы, конечно, притягивали внимание: прохожие останавливались, улыбались, снимали на телефоны, отметили организаторы.

На финише участниц ждали сюрпризы, приятные бонусы, общение и, конечно, много фото и видео.