Изменения в регистрации дачной недвижимости: что нужно знать в 2026 году

В 2026 году вступили в силу новые правила учета дачной недвижимости. Теперь многие постройки, которые раньше не требовали обязательной регистрации, могут попасть под это требование. О том, какие объекты необходимо регистрировать и какие изменения это может повлечь, рассказал Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы, в интервью REGIONS.
Капитальные строения, такие как жилые и садовые дома подлежат обязательной регистрации. Дома, построенные до 1990-х годов, могут регистрироваться добровольно, но для сделок с землей оформление обязательно.
Также обязательной регистрации подлежат капитальные гаражи. Если гараж построен на участке, не предназначенном для предпринимательской деятельности, его можно оформить в рамках «дачной амнистии», которая действует до 1 марта 2026 года.
Малые архитектурные формы, такие как бани, сараи и теплицы на фундаменте, могут быть зарегистрированы, если они являются капитальными сооружениями. С 1 марта 2026 года оформление объектов без уведомления прекращает действовать, и в приоритете будет оформление с уведомлением о строительстве.
Временные сооружения, такие как бытовки и навесы, не подлежат обязательной регистрации. Объекты инженерной инфраструктуры, такие как трансформаторные подстанции и линии электропередач, также не требуют регистрации, если они соответствуют установленным параметрам.
С 2026 года документы на регистрацию можно подавать только в электронном виде через портал Госуслуг или специализированные сервисы. Частные садоводы могут обращаться лично или через МФЦ.