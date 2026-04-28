Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский БК «Енисей» уступил ЦСКА в первом матче ¼ финала Единой лиги

ЦСКА разгромил «Енисей» в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги.

Источник: Комсомольская правда

27 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на выезде уступил ЦСКА в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счетом 104:66.

Самым результативным игроком в нашей команде стал Егор Ванин — он набрал 18 очков. ЦСКА повел в серии до трех побед — 1−0.

— Нам не хватило игроков, способных противопоставить этому оппоненту. Надеюсь, в следующих матчах игра будет более интересной для зрителей, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».

Следующий матч состоится 29 апреля.