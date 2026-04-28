Будущих капитанов гидроциклов и моторных лодок заставят сдавать теорию и практику

Кандидаты на управление маломерными судами — от парусных и моторных лодок до гидроциклов и судов на воздушной подушке — теперь обязаны пройти трехэтапную аттестацию. Как сообщает ИА «Хабаровский край», соответствующие приказы МЧС регламентируют как проверку документов, так и реальные навыки судовождения.
Экзамен начнется с подачи заявления через ГИМС, МФЦ или портал «Госуслуг». На первом этапе у претендента сверят бумаги и сделают фото.
Далее — теория от 10 до 35 вопросов в зависимости от типа судна и района плавания. На ответы дается от 15 до 45 минут. Чтобы получить «зачет», нужно правильно решить не менее 32 из 35 вопросов (или аналогичный процент при меньшем количестве вопросов). Одна ошибка не фатальна: экзаменатор добавит три дополнительных вопроса.
А вот шпаргалки и подсказки караются немедленным удалением с «незачетом». Пересдача возможна не ранее, чем через 5 дней, и не позже, чем через 20 дней.
Практический этап будет проходить на специальных акваториях, огороженных буями. Там создадут реальную обстановку: навигационные знаки, макеты судов. Кандидат должен запустить двигатель, выполнить швартовку, встать на якорь и сняться с него, рассчитать курс, распознать знаки, при необходимость сдать задним ходом и продемонстрировать маневр «человек за бортом». Превышение скорости или любое нарушение ведет к «незачету». Всего допускается не более 3−4 ошибок в зависимости от типа судна.
В аттестации откажут тем, кто предоставил неполный пакет документов, имеет действующее судебное лишение прав, медицинские противопоказания или не оплатил госпошлину. Получившим «зачет» выдадут удостоверение нового образца от ГИМС МЧС с правом на управление одним или несколькими типами маломерных судов.