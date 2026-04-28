Долг по налогам театра Надежды Кадышевой превысил 4,2 миллиона рублей

Театр народной артистки России Надежды Кадышевой столкнулся с задолженностью по налогам. По данным RusProfile, сумма долга перед ФНС на апрель составляет более 4,2 миллиона рублей.

Речь идет о театре «Золотое кольцо», который является семейным бизнесом певицы. Часть акций принадлежит самой Кадышевой, а контрольный пакет — ее сыну Григорию Костюку. Руководителем театра числится супруг артистки Александр Костюк, передает «Газета.ru».

До этого петербургский Дворец спорта направил в Арбитражный суд города исковое заявление к театру «Золотое кольцо» российской фолк-певицы Кадышевой на сумму 1,8 миллиона рублей.

Около года назад общественность узнала об аферах сына певицы Надежды Кадышевой Григория. Одна из его экс-возлюбленных Дарья Де Батс обратилась в суд, чтобы вернуть деньги, которые тот брал у нее в долг. Григорий попросил у девушки порядка 20 миллионов рублей — она едва не заложила квартиру ради его «спасения». Первые полтора миллиона он занял спустя три недели отношений, следом выпросил еще три.