Долг по налогам театра Надежды Кадышевой превысил 4,2 миллиона рублей

Театр народной артистки России Надежды Кадышевой столкнулся с задолженностью по налогам. По данным RusProfile, сумма долга перед ФНС на апрель составляет более 4,2 миллиона рублей.
Речь идет о театре «Золотое кольцо», который является семейным бизнесом певицы. Часть акций принадлежит самой Кадышевой, а контрольный пакет — ее сыну Григорию Костюку. Руководителем театра числится супруг артистки Александр Костюк, передает «Газета.ru».
До этого петербургский Дворец спорта направил в Арбитражный суд города исковое заявление к театру «Золотое кольцо» российской фолк-певицы Кадышевой на сумму 1,8 миллиона рублей.
Около года назад общественность узнала об аферах сына певицы Надежды Кадышевой Григория. Одна из его экс-возлюбленных Дарья Де Батс обратилась в суд, чтобы вернуть деньги, которые тот брал у нее в долг. Григорий попросил у девушки порядка 20 миллионов рублей — она едва не заложила квартиру ради его «спасения». Первые полтора миллиона он занял спустя три недели отношений, следом выпросил еще три.