Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: посредники рекомендовали США и Ирану продолжить переговоры дистанционно

Удаленный формат переговоров, по мнению дипломатов, поможет Тегерану и Вашингтону постепенно сблизить позиции.

Источник: Комсомольская правда

Региональные посредники рекомендовали Тегерану и Вашингтону продолжить переговоры в удаленном формате, чтобы постепенно сблизить позиции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США.

Продолжение общения онлайн, как проинформировали официальные лица, может способствовать сближению позиций сторон в интересах достижения взаимопонимания. По данным издания, Соединенные Штаты продолжат вести переговоры с Ираном и намерены представить свой ответ и контрпредложения на план исламской республики в ближайшие дни.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил: США не достигли ни одной своей цели в ходе военной операции против Ирана, поэтому Белый дом заговорил о переговорах. По словам министра, именно поэтому президент Дональд Трамп просит о диалоге, и Тегеран сейчас рассматривает этот вариант. Арагчи также отметил, что переговоры напрямую зависят от выполнения Вашингтоном обязательств по прекращению огня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше