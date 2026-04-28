WSJ: посредники рекомендовали США и Ирану продолжить переговоры дистанционно

Региональные посредники рекомендовали Тегерану и Вашингтону продолжить переговоры в удаленном формате, чтобы постепенно сблизить позиции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США.
Продолжение общения онлайн, как проинформировали официальные лица, может способствовать сближению позиций сторон в интересах достижения взаимопонимания. По данным издания, Соединенные Штаты продолжат вести переговоры с Ираном и намерены представить свой ответ и контрпредложения на план исламской республики в ближайшие дни.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил: США не достигли ни одной своей цели в ходе военной операции против Ирана, поэтому Белый дом заговорил о переговорах. По словам министра, именно поэтому президент Дональд Трамп просит о диалоге, и Тегеран сейчас рассматривает этот вариант. Арагчи также отметил, что переговоры напрямую зависят от выполнения Вашингтоном обязательств по прекращению огня.