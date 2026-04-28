Красноярцам рассказали о роутере нового поколения

В 2026 году беспроводные технологии выходят на новый уровень. Стандарт Wi-Fi 7 (802.11be) становится все доступнее, обещая пользователям рекордные скорости, стабильность и новые возможности для дома и офиса.
Wi-Fi 7 — это не просто очередное обновление, а настоящий скачок в развитии беспроводных сетей. Увеличенная пропускная способность канала (320 МГц) позволяет передавать значительно больший объем данных. Фильмы в высоком разрешении загружаются за секунды, передача крупных рабочих файлов перестает быть проблемой.
Роутер способен одновременно работать в нескольких частотных диапазонах. Если в одном возникают помехи, трафик автоматически перенаправляется на свободный. Видеозвонки и онлайн-игры идут плавно, даже когда сетью активно пользуется вся семья.
Технология обхода помех позволяет устройству работать со свободными участками канала, не дожидаясь его полного освобождения. Это особенно важно в многоквартирных домах, где эфир насыщен сигналами соседних сетей.
Обязательное шифрование нового поколения (WPA3) защищает ваши данные от несанкционированного доступа.
«Если у вас дома становится все больше умной техники, а старый роутер не справляется с нагрузкой — самое время задуматься об обновлении. Но помните: чтобы почувствовать все преимущества Wi-Fi 7, ваш тариф интернета тоже должен быть достаточно быстрым», — отметили специалисты.
*Максимальная скорость Wi-Fi 7 достигается в идеальных условиях. Реальная скорость зависит от множества факторов: скорости интернета провайдера, возможностей клиентского устройства, расстояния до роутера, наличия препятствий, помех от других сетей и планировки помещения.*
**Из-за нормативных ограничений диапазон 6 ГГц недоступен в некоторых странах.*
